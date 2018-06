Ein 20-Jährige hat sich am Dienstagabend auf der L207 im Bereich Hatzendorf mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.

Das Auto kam seitlich liegend zum Stillstand. © FF Hatzendorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag kurz nach 19 Uhr auf der L207 zwischen Hatzendorf und Übersbach. Eine 20-Jährige Burgenländerin war mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Hatzendorf unterwegs, als ihr das Malheur passierte. Aus unbekannter Ursache kam sie rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Auto und kam seitlich liegend zum Stillstand.

Glück im Unglück

Weil es zuerst hieß, eine Person sei im Wrack eingeklemmt, kam es zu einem Großeinsatz. 20 Mann der Feuerwehr Hatzendorf und Mann der Fehring eilten zur Unfallstelle. Auch der Rettungshubschrauber war bereits alarmiert. Er konnte zum Glück umdrehen, denn die junge Unfalllenkerin hatte Glück im Unglück.

Die Unfalllenkerin blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Foto © FF Hatzendorf

Sie konnte sich laut Polizei selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Feuerwehrsanitäter wurde sie von der Rettung zur Kontrolle ins LKH Feldbach eingeliefert. Sie blieb aber unverletzt. Mittels Schwerem Rüstfahrzeug der Feuerwehr Fehring wurde das Unfallauto geborgen.