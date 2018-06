Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es Mittwoch am Vormittag im Stadtzentrum von Jennersdorf. Weil die elektrische Handbremse versagte, rollte ein Auto in einen Bach.

Das Auto rollte rückwärts in den Grieselbach, blieb aber fast unbeschädigt. © FF Jennersdorf

Kurioser Zwischenfall in Jennersdorf: Am Mittwochvormittag parkte ein PKW-Lenker seinen SUV neben einem Einkaufszentrum im Jennersdorfer Stadtzentrum. Nachdem der Lenker ausgestiegen war, aktivierte sich die elektrische Handbremse des Autos offensichtlich nicht.

Das Auto setzte sich von allein in Bewegung und rollte rückwärts über eine Böschung in den Grieselbach. Die Stadtfeuerwehr Jennersdorf rückte mit drei Fahrzeugen an und konnte den PKW mit dem Kran des Rüstfahrzeuges fast unbeschädigt aus dem Bachbett bergen.