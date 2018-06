Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Ballguide

Nach einer Gehirnblutung im Herbst vorigen Jahres war der Gewalttäter Josef R. (54) aus Unterstorcha in ein Pflegeheim in Bad Radkersburg überstellt und die Strafe aufgeschoben worden. Das sorgte in der Bevölkerung und bei den Angehörigen der Opfer für Diskussionen. Noch im Februar dieses Jahres hatte ein Gutachter behauptet, R. sei erst in einem Jahr wieder hafttauglich. Knapp einen Monat nach dem die "Kleine Zeitung" über den Fall berichtet hatte, trat eine überraschende Wende ein. Diesen Montag wurde Josef R. wieder in die Justizanstalt Graz-Karlau überstellt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.