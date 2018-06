St. Anna am Aigen

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Radlerin ins Spital geflogen © Jürgen Fuchs

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist unklar. Eine 46-jährige Frau aus Estland war am Samstagabend mit einer größeren Fahrradgruppe im Ortsgebiet von St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung von der Straße abkam und gegen eine Hausmauer krachte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 46-Jährige vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Am Sonntag konnte sie das Spital bereits wieder verlassen.