Kurzschluss setzte Geflügelmastbetrieb in Brand. 350 Hühner verendeten im Feuer, das der Besitzer selbst löschen konnte.

350 Hühner verendeten im Feuer © Symbolbild: Gernot Eder

Rund 350 Hühner fanden bei einem Brand eines Mastbetriebes in Halbenrain den Tod. Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr bemerkte der Besitzer des Anwesens, dass im Bereich des Stallgebäudes Feuer ausgebrochen war. Er konnte den Brand zwar selbstständig löschen, da war es für die 350 Masttiere allerdings bereits zu spät. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar, Sachverständige ermitteln die genaue Brandursache. Laut Polizei dürfte ein Kurzschluss in der elektrischen Anlage das Feuer ausgelöst haben.