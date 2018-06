Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Fußgänger kam mit dem Notarztwagen ins Spital © Jürgen Fuchs

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in der Südsteiermark vom Lenker eines Klein-Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war um 1.30 Uhr auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) von Bad Radkersburg in Richtung Mureck gegangen, als ihn im Freiland im Bereich Donnersdorf der 53-jährige Lenker übersah. Der Steirer wurde zu Boden geschleudert und schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Er kam per Notarztwagen ins LKH Graz.