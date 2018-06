Junge Frau kam in Bad Gleichenberg mit Pkw von der B66 ab, durchbrach einen Zaun und krachte dann in den Vorbau eines Einfamilienhauses. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt, sie war leicht alkoholisiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An einem Hauseingang endete die Alkofahrt © KK

Gegen 23.40 Uhr war eine 25-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark am Donnerstag mit ihrem Pkw auf der regennassen Fahrbahn der B 66 in Bad Gleichenberg in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach einen Maschendrahtzaun und prallte dann gegen das Portal eines Einfamilienhauses.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.