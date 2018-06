In Bad Radkersburg stahlen unbekannte zwei E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

© APA/BARBARA GINDL

In Bad Radkersburg haben Unbekannte am Mittwoch, dem 20. Juni 2018, am Nachmittag zwei E-Bikes gestohlen. Die Räder befanden sich auf einem Abstellplatz für Fahrräder. Zwischen 16 Uhr und 19.10 Uhr, heißt es von der Polizei, dürften die Täter die Fahrrschlösser geknickt und die E-Bikes gestohlen haben.

Der Wert der Räder liegt bei mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Bad Radkersburg bittet um sachdienliche Hinweise: Tel. 059 133/6180.