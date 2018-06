In Halbenrain stürzte Traktor in Bachbett. Lenker blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeugs durch die Feuerwehren Halbenrain und Mureck war aufwendig. Auch Ölsperren mussten gesetzt werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufwendige Bergung durch die Feuerwehren Mureck und Halbenrain © FF Mureck

Ein Südoststeirer kam am Freitag in der Früh gegen 6.45 Uhr mit seinem Traktor von einer Gemeindestraße in Halbenrain ab und stürzte mit dem Fahrzeug in ein Bachbett. Der Mann blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.