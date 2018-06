Auf der L229 , im Gemeindegebiet von Gnas, stürzte am Donnerstagabend während eines Unwetters ein Baum auf ein Auto. Vier Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Zahlreiche Feuerwehren im Bezirk waren in den Abenstunden im Unwettereinsatz.

Vier Personen wurden in Gnas verletzt als während eines Unwetter ein Baum ein Auto stürzte. © Feuerwehr Karner

Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Donnerstagabend in Gnas. Während eines heftigen Unwetters wurden vier Personen in einem Pkw in Gnas unbestimmten Grades verletzt. Auf der L229, zwischen Gnas und Ebersdorf (Gemeinde Gnas) war ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt und begrub es unter sich.

Weg für Rettungskräfte freigeschnitten

Feuerwehrsanitäter der Feuerwehr Gnas versorgten die verletzten Personen bis zum Eintreffen der Rettung und schnitten die Straße für die Zufahrt der Rettungskräfte frei. Es war nicht der einzige Unwettereinsatz, den die Feuerwehren des Bezirks Südoststeiermark in den Abendstunden des Donnerstags zu absolvieren hatten. Zahlreichen Wehren mussten zu wetterbedingten Einsätzen ausrücken.

