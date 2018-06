Rund 250 illustre Gäste, darunter auch WKO-Präsident Harald Mahrer, eröffneten am Montag feierlich das neue Notariat Herk in Fehring.

Valentina und Josef Herk (re.) durften mit Alexander Frank (li.) WKO-Präsident Harald Mahrer und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl begrüßen © Johann Schleich

Notarin Valentina Herk eröffnete gemeinsam mit Alexander Frank in Fehring ein neues Notariat. Die offizielle Eröffnung des Büros erfolgte am Montag in den Räumen der Kunstsammlung Cserni.

Derzeit sind im neuen Notariat sieben Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Groß war der Gästeaufmarsch im Rahmen der Eröffnung. Unter den rund 250 Besuchern waren auch viele bekannte Gesichter, wie etwa Valentina Herks Gatte, der steirische WKO-Präsident Josef Herk, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Österreichs Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, der steirische Wirtschaftskammerdirektor Karl Heinz Dernoscheg, der Landtagsabgeordnete Franz Fartek, Wirtschaftsbunddirektor Kurt Egger, Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier, Alois Puntigam, als Vertreter der Bezirkshauptmannschaft, WKO-Regionalobmann Günther Stangl und die Notar-Kollegen Michaela Künzel-Painsipp und Kurt Painsipp.