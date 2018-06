In Kirchbach-Zerlach zelebrierte man am Wochenende das 130-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr Kirchbach. Als Ehrengast war Landeshauptmann Hermann Schützhöfer zu Gast. Und der erlebte dabei einen besonders bewegenden Moment.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ehrte seinen einstigen Lehrherrn Anton Marbler. © LFV Franz Fink

130-Jahre Feuerwehr Kirchbach galt es am Wochenende in der südoststeirischen Marktgemeinde zu feiern. Als Ehrengast war Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zu Gast, der Bürgermeister Franz Löffler im Zuge des Festaktes auch das neue Gemeindewappen übergab. An sich Routine für den Landeshauptmann, hätte es da nicht die auch die Ehrung verdienter Feuerwehrkameraden gegeben. Denn im Zuge dieser erlebten Schützenhöfer und die zahlreichen Festgäste einen dieser ganz besonderen Momente.