Sattelzug rutschte gegen die Böschung am Saurüssel © FF Auersbach

Es war kein Navi, das ihn fehlgeleitet hat. Es dürfte ein Fahrfehler gewesen sein, der den Lenker eines 38,5 Tonnen schweren Sattelzuges am Saurüssel zwischen Auersbach und Markt Hartmannsodorf am Freitagvormittag in arge Bedrängnis brachte. Der Lkw-Lenker, der aus Richtung Feldbach kommend bergauf unterwegs war, schaffte eine der engen und steilen Kurven der L225 mit dem Schwerfahrzeug nicht. Er versuchte zwar noch, sich selber aus der schwierigen Lage zu manövieren, beim Rückwärtsfahren kam das Schwerfahrzeug aber ins Rutschen, wurde schließlich von der bergseitigen Böschung gestoppt und dann ging gar nichts mehr.

