Leibnitz oder Südoststeier?Volksbefragung in Mureck - Ergebnis schon am frühen Nachmittag

3040 wahlberechtigte Murecker stimmen heute über den Verbleib im Bezirk Südoststeiermark ab. Das Ergebnis soll schon am frühen Nachmittag feststehen.

Das "amtliche Befragungsblatt": Die Murecker stimmten heute Vormittag über den Verbleib im Bezirk Südoststeiermark ab - SP-Bürgermeister Vukan hoffte auf rege Wahlbeteiligung © Google, Gangl, Murecker Stadtzeitung

Die Wahllokale sind seit 12 Uhr geschlossen, nun werden die Stimmen ausgezählt: Die Murecker stimmen heute Sonntag in einer Volksbefragung darüber ab, ob die die Stadtgemeinde Mureck die Steiermärkische Landesregierung ersuchen soll, in den politischen Bezirk Leibnitz wechseln zu dürfen.

Ein Stimmungsbild am Vormittag ergab eine klare Richtung pro Leibnitz: Kein einziger der Befragten sprach sich für den Verbleib im Bezirk Südoststeiermark aus. Die Argumente waren dafür immer dieselben - man fühlt sich der Südsteiermark zugehörig, die Verkehrsanbindung in Richtung Leibnitz sei wesentlich besser. Die erhofften 50 Prozent Wahlbeteiligung dürften sich ausgehen: In Misselsdorf hatten schon nach 10.30 Uhr rund 45 Prozent der Bevölkerung abgestimmt.

Das Ergebnis soll schon am frühen Nachmittag, vor 14 Uhr, feststehen.

Impressionen der Volksabstimmung: Mureck stimmt über seine Zukunft ab

Stadtchef Anton Vukan (SP) hoffte schon vor der Abstimmung, dass mehr als 50 Prozent der 3040 Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Das Thema beschäftige die Murecker seit der Fusion der ehemaligen Bezirke Radkersburg und Feldbach. „Das ist wie bei einem Fehler im Fundament. Der wirkt sich auf das ganze Gebäude aus“, erklärt Vukan.

VP-Stadtparteiobmann Josef Krenn spricht sich für einen Verbleib im Bezirk Südoststeiermark aus: „Entscheiden wir uns für eine eigenverantwortliche Entwicklung der Stadt Mureck als Zentrum des Südens in der Südoststeiermark oder wollen wir ein Anhängsel eines anderen Bezirkes werden?“, fragt er.

Volksabstimmung in Mureck +

Wie es dazu kam?

Eine Sitzung des Murecker Gemeinderates hatte im März für einen Knalleffekt gesorgt: Dort stimmten die Gemeinderäte einstimmig für die Abhaltung dieser Volksbefragung im gesamten Gemeindegebiet.

Die Stadtgemeinde Mureck ist nicht die erste südoststeirische Gemeinde, die den Bezirk verlassen möchte: Anfang März stimmten die Murfelder dafür, ihre Gemeinde aufzulösen, um in den Bezirk Leibnitz zu wechseln.

Dieser drohende "Flächenbrand" rief südoststeirische Landes- und Bundesmandatare auf den Plan. Sie wollen nun Mureck als "Zentrum des Südens" etablieren. Dafür soll auch die Aufteilung Murfelds auf Leibnitzer Gemeinden (Straß und St. Veit) überdacht werden.

Heute votieren die Murecker über das Ansuchen beim Land Foto © Die Murecker Stadtzeitung Sonderausgabe

