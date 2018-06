Facebook

Die siegreichen Hatzendorfer Volksschüler © KK

Zum zehnten Mal stand die Volksschule Hatzendorf als Bezirkssieger im Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade des Zivilschutzverbandes Steiermark. Die heurige Finalteilnahme bei der Safety-Tour im Fekete-Stadion in Kapfenberg war die siebte in Folge und diesmal hat es mit dem Landessieg geklappt. Die Viertklässler aus Hatzendorf waren bei dem Bewerb, der Wissen und Geschicklichkeit im Bereich Sicherheit erfordert, eine Klasse für sich. Mit 399 Punkten siegten sie ganz klar vor Ranten (375 Punkte) und stehen im Bundesfinale am 19. Juni in Knittelfeld.

Die erfolgreichen Volksschüler waren schon im Vorjahr im Finale dabei. Denn bereits als Drittklässler hatten sie sich den Bezirkssieg geholt. Im Finale hatte ihnen damals ein Missgeschick einen Spitzenplatz, wenn nicht gar den Sieg gekostet. "Sie haben damals gesagt: ,Aber nächstes Jahr packen wir das und holen uns den Sieg'", erzählt der überglückliche Hatzendorfer Volksschuldirektor Peter Kalita, der voll des Lobes für den Einsatz und die Zielstrebigkeit seiner Schüler ist. Die Schüler haben Wort gehalten und sich den Sieg in überlegener Manier geholt.

