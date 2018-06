Zwei Fahrzeuge stießen in Feldbach vor dem Bahnhof zusammen und krachten dann in einen Linienbus auf der Bahnhofbrücke.

Die Feuerwehr Feldbach war mit acht Leuten am Unfallort im Einsat © (c) LFV Franz Fink

Drei Fahrzeuge waren bei einem Unfall am Donnerstag in der Früh kurz nach sechs Uhr an der Kreuzung vor dem Bahnhof Feldbach beteiligt. Ein Linienbus stand auf der Bahnhofbrücke vor der Haltelinie und wartete darauf, ausbiegen zu können. Aus Richtung Westen näherte sich auf der Lugitschstraße ein Fahrzeug, gelenkt von einer Südosteirerin. Vom Bahnhofsvorplatz wollte ein Südoststeirer mit seinem Pkw Richtung Brücke stadteinwärts fahren. Dabei dürfte der Lenker den anderen Pkw, in dem sich auch noch eine Beifahrerin befand, übersehen haben. Die Fahrzeuge krachten zusammen und dann auch noch in den Bus, der auf der Brücke stand. Der Autolenker und die beiden Frauen im anderen Fahrzeug wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldbach gebracht

