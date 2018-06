Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Auto wurde bei der Kollision schwer beschädigt © BFVRA/Franz Konrad

Während des starken Unwetters, das am Montagabend über Teile der Südoststeiermark niederging, kam es in der Gemeinde Mureck zu einem schweren Verkehrsunfall - mit glimpflichen Ausgang. Ein 21-jähriger Autolenker hatte beim Übersetzen eines unbeschrankten Bahnübergangs in Gosdorf eine Garnitur der Radkersburger Bahn übersehen.