23 Sportler der Lebenshilfe Südoststeiermark sind von 7. bis 12. Juni bei den österreichischen Sommerspielen von Special Olympics in Vöcklabruck am Start.

Das Team für Vöcklabruck © Walter Schmidbauer

In unseren Breiten sind Boccia und Bowling nicht gerade jene Sportarten, die die Massen anziehen. Marlies Kleinschuster und Andrea Tamisch von der Lebenshilfe-Werkstätte Straden trainieren mit ihren Betreuern schon seit einiger Zeit am Sportplatz der SU Straden, wie man rund 900 Gramm schwere Kugeln durch Wurf möglichst nah an eine kleine weiße Zielkugel, genannt Pallino, platziert. Die beiden werden die Steiermark im Bewerb Boccia bei den Sommerspielen von Special Olympics in Oberösterreich von 7. bis 12 Juni vertreten. Sie sind auch Teil eines 23-köpfigen Sportlerteams, mit dem die Lebenshilfe Südoststeiermark in Vöcklabruck antritt.