Steiermark Unwetter: Wieder Vermurungen, überflutete Straßen und Keller

Erneut heftige Unwetter in Teilen der Steiermark ++ Überflutungen, Vermurungen, Blitzeinschläge in der Südoststeiermark +++ Pumpeinsätze in Graz und Umgebung +++ Vermurungen, Hangrutuschungen und Überflutungen im Bezirk Weiz +++ Die B64 wurde zwischen Fladnitz und Arzberg gesperrt.