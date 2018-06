Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ab Samstagnachmittag und -abend zogen wieder kräftige Regenschauer über die Steiermark hinweg. Betroffen vor allem die Südoststeiermark, aber nicht nur. In der Nacht musste auch die Grazer Berufsfeuerwehr zu Pumparbeiten ausrücken.

Die Böden sind vollgesogen, sie können nichts mehr aufnehmen © Presseteam BFVRA/Konrad

Kräftige Gewitter für die Ost- und Südoststeiermark - das zeigten die Wetterkarten für Samstag. Am meisten davon betroffen war letztlich der Großraum Straden. In Kronnersdorf, Straden, Schwabau und Hof bei Straden mussten Keller ausgepumpt, Carports und Straßen von Schlamm befreit werden, so Franz Konrad vom Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg.