Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ilse Jahrmann und Günther Weihrich sind im Kampf gegen den Riesenbärenklau am Zerlachbach mit dem Spaten im Einsatz © KK

Im zweiten Jahr erstrahlt der Riesenbärenklau als weiße Blütenpracht. Dass von ihm große Gefahr ausgeht, sieht man der floralen Schönheit nicht an. Eine Berührung des Riesenbärenklaus kann zu schweren Hautverbrennungen und gar zu Hautkrebs führen, wie Johann Pfeiler von der Baubezirksleitung Südoststeiermark erklärt. Der Riesenbärenklau gehört zu jenen Pflanzen, sogenannten Neophyten, die sich in unseren Gefilden ausbreiten, obwohl sie bei uns nicht heimisch sind.

So gefährlich wie der Riesenbärenklau sind die meisten anderen für den Menschen aber nicht. „Das Problem ist aber, dass sie die heimische Flora verdrängen. Dadurch fehlt irgendwann auch den heimischen Insekten die Nahrungsgrundlage und der Kreislauf funktioniert nicht mehr“, erklärt Bernd Wieser, Biologe und Chef der Berg- und Naturwacht im Bezirk. Probleme bereiten die Pflanzen auch im Straßen- und Wasserbau, wie zum Beispiel der Staudenknöterich. Durch ihn wird der einheimische Uferbewuchs verdrängt, was bereits an einigen Stellen an der Raab zu Ufereinrissen geführt habe, wie Pfeiler sagt. So sieht der Riesenbärenklau aus, wenn er blüht © KK

Die Hoffnung lebt

Der Kampf gegen die Pflanzen ist nicht einfach. „Manche Neophyten gibt es in einer derartigen Menge, dass es keinen Sinn macht, die ganze Fläche zu bekämpfen“, sagt Pfeiler. Zuversicht besteht jedoch, den Riesenbärenklau vollständig zu vernichten. Seit vier Jahren verfolgen Baubezirksleitung, Berg- und Naturwacht sowie Gemeinden dieses Ziel konsequent.

Stefan Groß, Gärtner am Bauhof in Fehring, geht mit dem Bunsenbrenner vor Foto © KK



Der Riesenbärenklau verbreitet sich über Samen. Deshalb wird versucht, noch vor der Blüte in Juli und August die Pflanzen mit dem Spaten auszustechen (Mit Schutzkleidung!). Wird die Pflanze erst in voller Blüte entdeckt, ist es schwierig, die Verbreitung der Samen zu vermeiden. „Es gibt viele Ansätze“, erklärt Pfeiler. Die Blüten im Plastiksackerl in die Sonne zu stellen, ist ein Beispiel dafür. In der Südoststeiermark setzt man, so Pfeiler, auf die Kraft des Feuers: Mit einem Bunsenbrenner werden die Blüten verbrannt. „Dabei muss man aber sehr, sehr aufpassen, damit kein Brand entsteht“, sagt Andrea Krapf vom Referat für Naturschutz des Landes Steiermark.



Bislang gab es Riesenbärenklau-Funde in Fehring, Feldbach, St. Stefan im Rosental, Pirching am Traubenberg, Kirchbach-Zerlach und Kirchberg an der Raab. Die Transportwege der Samen sind Wasser, Wind und Erdverschiebungen. „Man findet ihn bei uns besonders entlang von Bächen und dort, wo Erdmaterial verschoben wurde“, so Pfeiler. Auch angrenzende Äcker seien mit Samen verseucht.

Die Ambrosia ist im Bezirk bereits weit verbreitet und besonders bei Allergikern gefürchtet © Helmut Steiner

Bei Allergikern gefürchtet

Mit rund acht Milliarden Pollen pro Pflanze ist die Ambrosia besonders bei Allergikern ab Mitte Juli gefürchtet. Aber auch offene Bodenflächen wie Straßenbankette, Wegränder und Äcker sind gefährdet, wie es in einer kürzlich erfolgten Aussendung von Bezirkshauptmannschaft, Landwirtschaftskammer und Stadt Bad Radkersburg heißt. „Der stabilste Schutz entlang von Gewässern und Feldwegen sind Wiesenflächen, die mindestens zwei Mal gemäht und nicht gedüngt werden“, erklärt Wieser.

Daten & Fakten zu den Neophyten Neophyten nennt man Pflanzen, die sich in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie ursprünglich nicht beheimatet waren. Experten rechnen mit bis zu 50 solcher Pflanzen im Bezirk, wie Kermesbeere, Springkraut, Johnson-Gras, Blauglockenbaum, Ambrosia oder Riesenbärenklau.

Riesenbärenklau gesehen? Meldung bitte bei Christian Semmler, Baubezirksleitung, Tel.: 0676 - 866 43 216.

Ambrosiavorkommen sollten an die jeweiligen Gemeinden und bei der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark gemeldet werden, Tel.: (03152) 25 11-0.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.