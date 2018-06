Die Stadt Feldbach bietet zum Gedenkjahr 2018 ein vielfältiges Programm an Ausstellungen und begleitenden Veranstaltungen. Die Eröffnung findet am 07. Juni am Kirchenplatz Feldbach statt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Josef Ober und Kulturreferent Michael Mehsner. © Helmut Steiner

Die Stadt Feldbach schließt sich dem Festreigen zum Gedenkjahr 2018 an. Das Programm, das auf die Beine gestellt wurde, kombiniert Geschichte mit Kunst und Kultur. Bürgermeister Josef Ober sieht es als Verpflichtung, mit Ausstellungen und begleitendem Veranstaltungsprogramm einen Beitrag zum Geschichtsbewusstsein zu liefern. „Wir leben wieder in Zeiten großer Umbrüche. Die Bedrohungsmuster sind heute anders als 1918. Wir wollen spiegeln, was die letzten 100 Jahre bewirkt haben, aber auch zeigen, dass Wohlstand nicht Bestand hat ohne wachsame, engagierte Bürger“, schlägt Ober den Bogen in die Gegenwart. Aus Geschichtsbewusstsein soll Verantwortungsbewusstsein wachsen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.