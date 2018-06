Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring ging am 26. Mai die Grundausbildung des Bereichs Feldbach über die Bühne. Alle 42 Teilnehmer meisterten die Ausbildung mit Erfolg.

Verena Fuchs, Lisa Torschitz und Julia Maurer meisterten die Grundausbildung. © Franz Fink

Insgesamt 42 Jugendliche von 14 Feuerwehren aus dem Bereich Feldbach, konnten am 26. Mai ihre Grundausbildung erfolgreich abschließen. Die zukünftigen Feuerwehrkräfte mussten in Lebring ihr Könnnen unter Beweis stellen. Dabei war unter anderem die Handhabung von Stahlrohren, die Brandbekämpfung mit Schaum und die Menschenrettung mit diversen Rettungsgeräten gefragt. Alle Teilnehmer, darunter neun Damen, werden in Zukunft die 4000 aktiven Kameraden im Bereich Feldbach unterstützen.