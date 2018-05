Facebook

Lkw musste für Befreiung der Schweine aufgeschnitten werden © Feuerwehr/Karner

Ein Lkw, beladen mit rund 80 Schweinen, war am Mittwoch in der Früh kurz nach fünf Uhr aus Richtung Jagerberg kommend talwärts auf der L203 Richtung Ungerdorf unterwegs. In der Rechtskurve vor der Brücke über den Saßbach kam das Schwerfahrzeug links von der Fahrbahn ab und kippte um. Dabei wurde der Lenker verletzt. Dutzende Tiere wurden bei dem Unfall getötet oder so schwer verletzt, dass ein Tierarzt sie noch an der Unfallstelle einschläfern musste.

Feuerwehrsanitäter führten die Erstversorgung des Lkw-Fahrers durch, der von der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Lkw musste aufgeschnitten werden

Die Befreiung der Schweine gestaltete sich für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Jagerberg, Wetzelsdorf und Grasdorf schwierig. zu einem Lkw Unfall in Jagerberg alarmiert. "Wir mussten den Lkw aufschneiden, um die Tiere befreien zu können", berichtet Einsatzleiter Alfred Maier von der Feuerwehr Jagerberg.

Auch der 40-Tonnen Bergekran der FF Feldbach steht im Einsatz. Die Unfallstelle ist aktuell noch gesperrt. Derzeit wird die Bergung des Unfall-Lkws durchgeführt. Die L203, die Ottersbachstraße, ist zwischen Ungerdorf und Jagerberg gesperrt. Eine Umleitung wurde vom Straßenerhaltungsdienst eingerichtet.

