Großes Glück hatten drei junge Leute bei einem Unfall auf der B66 in Mühldorf. Ihr Fahrzeug prallte gegen ein Geländer und landete dann in einer Fichtenhecke. Das Trio blieb unverletzt.

Am Pkw entstand schwerer Schaden © Verena Gangl

Mitten in der Nacht heulte am Dienstag in Mühldorf die Sirene der Feuerwehr. Kurz vor 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der B 66 unweit des Rüsthauses gerufen. Ein Pkw, gelenkt von einem jungen Südoststeirer, der aus Feldbach kommend Richtung Bad Gleichenberg unterwegs war, kam aus unbekannter Ursache rechts über den Fahrbahnrand hinaus.

