© Philipp

Der Prozess um die Böllerexplosion in einer nicht genehmigten Böllerproduktion in Kapfenstein im November 2014 wurde am Montagvormittag am Landesgericht Graz fortgesetzt. Die verheerende Explosion forderte zwei Todesopfer. Der Prozess 2017 wurde vom OGH zum Teil aufgehoben, weil die Feststellungen zur Gefährlichkeit einzelner Tathandlungen nicht detailliert genug waren. Von den ursprünglich acht müssen sich fünf Angeklagte neuerlich vor einem Schöffengericht verantworten.

Am Wort waren am Montag unter anderem Zeugen aus der steirischen „Pyrotechnik-Szene“ – zumindest jene, die der Ladung Folge leisteten. Einige blieben auch unentschuldigt fern. Das Pyrotechnik-Gewerbe habe er „wegen der Ereignisse hinangestellt“, erklärte eine Zeuge. Ein anderer hat „nach dem, was passiert ist“ auf den Bau einer eigenen (legalen) Produktionsstätte in der Steiermark verzichtet.

Ein Zeuge aus Italien, ein qualifizierter Pyrotechniker, der mit mehreren Angeklagten in Kontakt stand, beschreibt die Brisanz einer für die Böller verwendeten Chemikalie so: „Könnte ich demonstrieren: Reibung genügt, so viele Leute im Raum, so viele Tote.“ Das Gericht verzichtet.

Ein Pyrotechnik-Großhändler aus Deutschland, der mit zwei Angeklagten in Geschäftsbeziehung stand, hat sich aus dem boomenden, aber gefährlichen Böllergeschäft längst zurückgezogen. „Unfälle sind unvermeidlich. Da können sie auch gleich eine Kiste Dynamit in die Luft werfen.“ Er wolle ruhig schlafen. Als er erstmals von der steirischen Böllerproduktion hörte, habe er sich gleich gedacht, dass sie illegal sei.

Der Prozess wurde vertagt.