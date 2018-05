Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Archivbild: Das Vulkanland Schinkenfest im Jahr 2017 zog zahlreiche Besucher an © Schleich

Kulinarik-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Am Montag sandte die Stadt Feldbach die offizielle Mitteilung aus, dass das Vulkanland Schinkenfest in Auersbach heuer nicht stattfinden wird.

Tausende Besucher pilgerten in den letzten Jahren auf den Rosenberg, um das reiche Angebot an Schinken, Wurst und Co. zu genießen. Am 14. und 15. Juli hätte es wieder soweit sein sollen. Nun wurde das Fest jedoch abgesagt.

König Fußball

Als Grund nennt die Stadtgemeinde eine Terminkollision mit den Endspielen der Fußball-Weltmeisterschaft, die an diesem Wochenende ausgetragen werden. Man opfere "das 12. Schinkenfest dem König Fußball", heißt es in der Aussendung der Stadtgemeinde. Die offizielle Begründung: "Der logistische und finanzielle Aufwand, um den Schinkenfestberg für Tausende Gäste medial attraktiv zu bewirtschaften, wäre einfach zu groß - genauso wie die Gefahr, jene kritische Masse an Menschen nicht zu erreichen, die das logistisch herausfordernde Fest zum Erfolg werden lassen."

Kulinarikfans müssen also bis 2019 warten, dann soll es am 13. und 14. Juli stattfinden.