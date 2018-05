Junger Afghane erlitt Schwächeanfall, stürzte auf der B57 mit Mofa und wurde verletzt. Er gab an, wegen des Fastenmonats Ramadan den ganzen Tagen nichts gegessen und getrunken zu haben, weshalb er den Schwächeanfall erlitten haben dürfte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alkotest verlief negativ, aber der Lenker hatte den ganzen Tag noch nichts zu sich genommen © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Es war am Mittwochnachmittag, als ein 17-jähriger afghanischer Staatsbürger mit seinem Kleinkraftrad auf der B57 von Henndorf kommend in Richtung Jennersdorf unterwegs war. Im Ortsteil Rax dürfte der junge Mann einen Schwächeanfall erlitten haben. Er kam mit seinem Moped rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Steher der Fahrbahnkilometrierung und kam schließlich am Ende der stark abfallenden Böschung zum Liegen. Eine nachfahrende Pkw-Lenkerin beobachtete den Verkehrsunfall. Sie leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Wie sich herausstellte, hatte der Mofa-Lenker bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Wegen Fastenmonat den ganzen Tag noch nichts zu sich genommen

Ein Alkotest verlief negativ. Bei der Erstbefragung durch die Polizei gab der Mofa-Lenker an, er habe anlässlich des Fastenmonats Ramadan den ganzen Tag noch nichts gegessen und getrunken, weshalb er den Schwächeanfall erlitten haben dürfte und es dadurch zu dem Verkehrsunfall gekommen war.