Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins UKH Graz © (c) georg gollenz

Der 67-jährige Mann aus Henndorf (Bezirk Jennersdorf) war am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr damit beschäftigt, bei einem Anwesen in Oberhenndorf mit dem Kran Rundhölzer von einem Rückewagen (Forstanhänger) abzuladen. Dabei stand der Mann auf dem Stehplateau des Anhängers. Wie er später selber angab, habe sich aufgrund eines Bedienfehlers ein circa 5 Meter langer Holzstamm aus der Greifzange gelöst und ihn auf am Kopf getroffen. Dabei erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf- und Rückenbereich.

Ein Bekannter des Verletzten befand sich in unmittelbarer Nähe und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 67-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C16 ins UKH Graz geflogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist Fremdverschulden auszuschließen.