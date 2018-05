Bereits zum zweiten Mal wurde eine zwei Jahre alte Hauskatze Opfer eines Tierquälers. Diesmal traf der unbekannte Täter in den Hals des Tieres. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Das Projektil steckt im Hals des Tieres und konnte bisher noch nicht entfernt werden © KK

Am Pfingstsonntag erstattete eine 45-jährige Katzenhalterin aus Windisch-Minihof (Bezirk Jennersdorf) Anzeige bei der Polizei. Ihre zweijährige Hauskatze war von Unbekannten schwer verletzt worden ist. Bei einer Untersuchung des Katers in einer Tierklinik wurde festgestellt, dass das Tier am Hals eine Einschusswunde aufweist. Sie dürfte allem Anschein nach von einer Luftdruckwaffe stammen dürfte. Das Projektil steckt im Hals fest, eine Entfernung ist derzeit nicht möglich.

Wie seitens der Polizei migeteilt wird, war dieselbe Katze bereits im September des vergangenen Jahres ins Visier eines Tierquälers geraten und angeschossen worden.

Die Polizeiinspektion Minihof-Liebau ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefon-Nummer 059133-1213.