Am Freitag startet der Veranstaltungsreigen am Treffpunkt M in Riegersburg. Der Bogen reicht von der Modenschau bis zum Marktfest.

Monika Ferder, Bürgermeister Manfred Reisenhofer, Vize Johann Pußwald und Gemeindekassier Johann Hartinger am Treffpunkt M © Helmut Steiner

Sie ist ein Fixpunkt am Treffpunkt M und hat Tradition, die Modenschau von Ferder. Und das seit 20 Jahren. Damit bietet sich die Präsentation der neuesten Modetrends unter dem Motto „Wein & Mode“ auch an, den Veranstaltungsreigen am Riegerburger Marktplatz zu eröffnen. Zu seiner Belebung gibt es von Ende Mai bis Mitte September nämlich insgesamt neun Veranstaltungen – jeweils am zwei und vierten Freitag im Monat (stets um 19.30 Uhr), im September am ersten und dritten Sonntag. Dass sich das Gemeinschaftsprodukt von Wirtschaftbund, Gemeinde und Verein Piegerl etabliert hat und großen Anklang findet, freut Bürgermeister Manfred Reisenhofer.

Breites Spektrum, schönes Ambiente

Federführend in der Organisation ist Johann Ortauf. Er sorgt für ein abwechslungsreiches Programm, das zwischen 300 und 500 Gäste anziehen soll. „Es ist so schön hier am Abend“, unterstreicht Monika Ferder das Ambiente am Fuße der Burg.

Das breite Spektrum, mit dem man den ganzen Sommer über etwas bieten kann, hebt der Ortschef hervor. Nach dem Auftakt mit der Modenschau am kommenden Freitag um 19.30 Uhr folgt am 15. Juni das „Offene Singen“ mit Volkstanzen. Zum richtigen Aufwärmen für die fünf Music Acts des Sommers (siehe Infobox) am Treffpunkt M gibt es am 9. Juni im Seebad Riegersburg die achte Auflage des „Old Hodern Festivals“ mit dem Cradle Trio, Saitenriss, den Old School Basterds und Radio Spektakel.

Johann Ortauf, federführend in der Organisation Foto © Helmut Steiner

Den Auftakt am Treffpunkt M macht dann am 29. Juni die Green Henry Blues Band mit Blues- und Rock-Krachern der 60er und 70er Jahre.

Aus dem Programm 29. Juni: Green Henry Blues Band.

13. Juli: Street View Dixie Club (New Orleans Jazz). 27. Juli: Southern Accent (Blues, Folk, Country).

10. August: Jonny Suede Band (von Rock’n’Roll bis Funk).

24. August: Robert Knapp & Friends (Austro-Pop, Blues, Eigenkompositionen).

Besondere Höhepunkte sind das Marktfest am 2. September, bei dem auch die regionale Kulinarik nicht zu kurz kommt, und der Riegersburger Seegang mit der Soko Dixie.

Ausreichend Parkraum

Um Parkmöglichkeiten müsse man sich keine Sorgen zu machen, betont Ortschef Reisenhofer. Rund 100 Stellplätze gibt es allein im Bereich um den Lasslhof und die Neue Mittelschule.

