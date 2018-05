Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Takern I wurde ein 38-jähriger Südoststeirer überprüft. Es stellte sich heraus, dass er seit 15 Jahren ohne Lenkerberechtigung unterwegs war.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei erwischte einen Lenker, der seit 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs war © Jürgen Fuchs

Am Dienstag gegen 11 Uhr führte die Polizei auf einem Parkplatz in Takern I (Gemeinde St. Margarethen an der Raab) routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde auch ein 38-jähriger Südoststeirer kontrolliert, nachdem dieser auf dem Parkplatz auffällig geworden war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Südoststeirer mit dem Pkw seiner Lebensgefährtin unterwegs war, allerdings ohne Lenkerberechtigung.