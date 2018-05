40-Jähriger aus dem Kosovo wollte in Bad Radkersburg in Trafik einbrechen. Kurz danach wurde er von einer Streife kontrolliert - und festgenommen.

Erfolg für die Radkersburger Polizei © Regina Trummer

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war Sonntagfrüh eine Streife der Polizeiinspektion Bad Radkersburg. Just in dem Moment, in dem sie einen verdächtigen Passanten kontrollierten, wurde ein versuchter Einbruch in eine Trafik gemeldet. Der 40-jährige Kosovare gestand wenig später den versuchten Einbruch wie auch einen weiteren Einbruch im Kurort.

