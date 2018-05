Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Polizei forschte den Unfalllenker aus (Sujet) © KLZ/Gernot Eder

Eine Unfalltragödie ereignete sich in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Tieschen in der Südoststeiermark. Ein 34-jähriger Fußgänger wurde auf einer Gemeindestraße von einem Auto erfasst und getötet. Der Unfalllenker beging Fahrerflucht, wurde aber im Laufe des Tages von der Polizei ausgeforscht.

