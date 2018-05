Facebook

Herberstein, Johann Josef Graf © ÖNB/PORT_00006875_01

Die Diskrepanz zwischen Herrschenden und Untertanen zeigte in den Bauernaufständen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert ihre hässliche Seite. Exemplarisch für die Zeit ist eine Körperstrafe in Fürstenfeld, die Johann Joseph von Herberstein im Jahr 1674 vollstrecken ließ.

Die Vorgeschichte war eine Serie der Gewalt. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts lösten steigende Abgaben, Rüststeuern für die Türkenabwehr und die lutherischen Lehren Bauernaufstände aus. 1478 von Kärnten ausgehend, 1515 beim Windischen Bauernkrieg, in den auch die Steiermark involviert war. 1525 erfasste der deutsche Bauernkrieg wieder die Steiermark – damals kam es zur Zerstörung von Schladming. 1573 wurde dem mit rebellischen untersteirischen Bauern verbündete „Bauernkönig“ Ambroz Gubec in Zagreb eine glühende Krone auf den Kopf gesteckt. „Anschließend setzten ihn die Adeligen auf einen glühenden Stuhl und zwangen seine Mitläufer, ihn anzubeißen, ehe sie ihn vierteilten“, liefert Zeughaus-Historiker Leopold Toifl einen Auszug aus der grassierenden Gewalt jener Zeit.

Anfang des 17. Jahrhunderts waren dann steigende Abgaben in der Kommende des Malteserordens in Fürstenfeld ebenfalls keine allzu gute Idee. Dem Widerstand der Untertanen aus Altenmarkt bei Fürstenfeld, Bierbaum und Speltenbach schlossen sich bald Landwirte aus Gersdorf, Großhartmannsdorf und Kroisbach an. Sie reichten Klage ein, 1634 kam es zum Ausgleich und so verhielten sich die Bauern während des großen untersteirischen Bauernaufstands ein Jahr später noch ruhig. Doch 1670 änderte sich alles.

Der neu bestellte Kommendenleiter Johann Josef von Herberstein (1633-1689) übergab die Geschäftsführung seinem Verwalter Martin Griesperger (gest. 1683) und diesen packte die Gier. Um sich zu bereichern, steigerte er die Dienstleistungen der Bauern erneut, woraufhin diese Robotleistungen verweigerten. Dies wiederum führte zu Repressalien. 1672 wurden die Rädelsführer eingekerkert und erst zehn Tage später frei gelassen. Bald folgten jedoch neuerliche Dienstverweigerungen, weshalb Herberstein Soldaten in Altenmarkt einquartieren wollte, um die Bauern zu Schanzarbeiten zu zwingen. Jetzt kam es erstmals zur handgreiflichen Gegenwehr. Die abgesandten Söldner wurden mit Prügeln, Heu- und Mistgabeln vertrieben. Ein Vertrag mit Griesperger, der gegen eine Zahlung von zehn Gulden pro Hof eine verminderte Robot in Aussicht stellte, erwies sich als wertlos. Wieder verweigerten die Bauern Dienstleistungen.

Jetzt sah sich Herberstein gezwungen härter durchzugreifen. Im Herbst 1676 ließ er acht Rädelsführer festnehmen und in die Festung Karlstadt (Karlovac), der er als Oberbefehlshaber der Kroatischen Militärgrenze vorstand, bringen. Diese acht wurden erst im Oktober 1677 freigelassen, schienen aber dennoch nicht gebrochen, sondern wiegelten nun die Nachbarn auf. 1678 verweigerten die Altenmarkter erneut den Frondienst, strebten sogar nach Abschaffung der Robot. Jetzt gab es keine Gnade mehr: Rädelsführer Michael Schuster wurde am 6. Juni 1678 der Öffentlichkeit vorgeführt, der Freimann schnitt ihm die Nase ab. Anschließend stellte man ihn am Pranger zur Schau, ehe er aus dem Land verjagt wurde.

Diese grausame Körperstrafe verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Bauern nahmen die Robotdienste wieder auf und verweigerten sie auch später nie mehr.

Der verhasste Johann Josef von Herberstein verstarb 1689 – über das weitere Schicksal des verstümmelten Michael Schuster weiß man heute nichts mehr. Immerhin hatte er Glück, dass die grausamen Zeiten eines Ambroz Gubec vorüber waren und er überlebte.

