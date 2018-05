Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Gerade zu Pfingsten gibt es in der Region viele Bräuche. Manche sind durchaus unterhaltsam, andere wiederum können sogar bösartig sein.

Ein Bild aus dem Jahr 1980: In Edelsbach wurden die eingesammelten Gegenstände regelmäßig gut sichtbar auf dem Dorfplatz platziert © Johann Schleich

Von unterhaltsam bis bösartig reicht das Brauchtum in der Nacht von Samstag auf den Pfingstsonntag. Da werden frei stehende Maschinen, Geräte und Möbeln verschleppt, versteckt oder an anderen Stellen aufgestellt. Woher der Brauch kommt, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Am Pfingstsonntag wird dann von den Besitzern ihr Hab und Gut, das sie nicht nagelfest verstaut hatten, gesucht und nach Hause getragen. Verschont vor den Streichen bleiben jene, die vorsorglich Wein oder Bier vor dem Haus bereitgestellt haben.