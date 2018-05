Facebook

Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen © Thomas Plauder

UPDATE: Starkregen in der Südoststeiermark führt seit Montagvormittag zu massiven Überflutungen. Derzeit stehen 21 Feuerwehren mit 35 Fahrzeugen und 230 Mann im Einsatz. Sogar der Führungsstab des Katastrophenhilfsdienstes des Bereichsfeuerwehrverbandes wurde alarmiert, wie es vonseiten der Feuerwehr heißt.

Besonders betroffen ist das Schwarzautal zwischen der Südoststeiermark und dem Bezirk Leibnitz. Teilweise steht das Wasser bis zu einem Meter hoch. Die durch den Ort fließenden Bäche - Labillbach und Lappachbach - sind im Ort Seibuttendorf (Gemeinde Schwarzautal) über die Ufer getreten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sichern derzeit gefährdete Objekte mit Sandsäcken und pumpen Keller leer. Unterstützt werden die Feuerwehren vom Straßenerhaltungsdienst, um die Verkehrswege wieder passierbar zu machen.

Derzeit droht zudem, der Tiefernitzbach in Berndorf über die Ufer zu treten.

Straßensperren eingerichtet

Aufgrund von Überflutungen sind die B73, Kirchbacherstraße, zwischen Ziprein und Wolfsberg gesperrt. Ebenso gesperrt und nicht passierbar sind die L616 vom Schwarzauer Kreis in Richtung Wolfsberg, die L247, Labilltalstraße, zwischen Kleinfrannach und Seibuttendorf sowie die L216 im Ortsgebiet von Paldau.

Straßen-Update für die Südoststeiermark

Lokalaugenschein in Paldau

Überflutet ist auch das Ortsgebiet von Paldau, wo derzeit insgesamt 35 Feuerwehrmänner im Einsatz sind. Kommandant Anton Sampl berichtet:

Unwettereinsatz in Paldau

Auch der Paldauer Bürgermeister Karl Konrad ist als Feuerwehrmann derzeit vorort. Er spricht über das Ausmaß des Unwetters in der südoststeirischen Gemeinde:

Hochwasser in Paldau

Keine Entwarnung

Entwarnung kann bis Dienstag in der Früh jedoch nicht gegeben werden, wie Albert Sudy, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie in Graz, erklärt: "Es sind derzeit vereinzelt Gewitter eingelagert, die zu starken Niederschlägen führen. Es gibt eine interessante Entwicklung, dass auch ein Oberitalientief für Niederschläge sorgen dürfte." In den Nachtstunden könnte sich die Situation eher verschlimmern. Mit Überflutungen ist am Montag in der gesamten Steiermark zu rechnen.

Tiefernitzbach trat über die Ufer

Nicht das erste Unwetter

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Unwettern in der Südoststeiermark. So sorgten Unwetter beispielsweise im Raum Straden oder Unterlamm für Überflutungen und Vermurungen. Frannach hatte es Mitte April besonders hart getroffen.

