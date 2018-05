Facebook

Der Mann wollte einen Bienenschwarm einsammeln © Sujetfoto/Rainer Brinskelle

In Mettersdorf am Saßbach wollte ein 59-jähriger Mann am Feiertag einen Bienenschwarm bei einem Baum einsammeln. Beim Hantieren mit dem Bienenkorb verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter etwa zwei bis drei Meter in die Tiefe.