Geschehen vor Nachtlokal ist auf Video dokumentiert. Angeklagter kann sich dennoch nicht zu reumütigem Geständnis durchringen und vertut so die Chance auf außergerichtlichen Tatausgleich.

Körperverletzung beim Hinausbegleiten eines randalierenden Gastes aus einem Nachtlokal © Helmut Steiner

Drei Angeklagte – zwei Frauen, ein Mann – sitzen vor Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz. Körperverletzung: Gegenseitig sollen sie sich diese zugefügt haben. Ort des Geschehens: Ein Nachtlokal. Der Mann war Gast, die Frauen sind Kellnerinnen. Der Gast – sieben kleine Bier, fünf Spritzer und vier Jägermeister intus, aber über den Tag verteilt – soll gestänkert haben, einen Gast verbal angegangen und dann aggressiv geworden sein. Erst seinen Inhalt, dann das Glas selbst soll er in der Richtung der Frauen befördert haben. Denen wurde es zu bunt. Mit Hilfe einer weiteren Dame – angeklagt, aber nach Afrika zurückgekehrt – wollten sie den Gast aus dem Lokal bringen. Dabei sollen sie ihn, so der Mann, gewürgt haben. Was das weibliche Duo vehement bestreitet.

Sie blieb bewegungslos liegen

Was beim Hinausschieben des randalierenden Gastes vor dem Lokal passierte, zeigt ein Video der Überwachungskamera. Der Verteidiger der beiden Frauen führt es Richterin und Bezirksanwalt vor. Es ist zu sehen, wie der Gast eine der Frauen am Arm packt und zur Seite schleudert. Sie stürzt und bleibt bewegungslos liegen. Kurze Zeit war sie bewusstlos, betont der Verteidiger. Besonders ergrimmt ihn, dass der Mann wieder ins Lokal ging, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Ich wollte nicht, dass sie zu Sturz kommt. Es war schon meine Schuld - das ist mir klar. Der Angeklagte

Mahnung, die nichts fruchtet

Mit dem Video wurde der Mann bei der zweiten Einvernahme durch die Polizei konfrontiert. Zuvor hatte er noch alles abgestritten. Nun sagt er: „Es tut mir leid, dass ich die Frau zu Boden gestoßen habe.“ Er bekennt sich schuldig. Sein Sinneswandel ist halbherzig. Obwohl ihn der Verteidiger auffordert, Verantwortung und Kosten zu übernehmen. Sonst überlege er einen weiteren Strafantrag: auf schwere Körperverletzung und Verleumdung.

Die Bezirksrichterin, die Diversion angeboten hat, mahnt: „Kratzten sie bald die Kurve, da ist kein Geständnis da.“ Der Verteidiger der Frauen – ja sein Widerpart – zeigt fast Mitleid und legt dem Mann eine Rutsche. „Weil ich zu viel getrunken hatte“, liest er dem Angeklagten aus dessen Aussage bei Polizei vor und meint: „Das ist wahrscheinlich der einzig wahre Satz da drin.“ Würde er sagen, dass er so betrunken war, dass er sich an nichts erinnern könne, wäre das nichts Schlechtes für ihn, legt er nach. Der Angeklagte, ohne anwaltlichen Beistand, kann sich nicht dazu durchringen. Das goldene Holz der Diversion ergreift er nicht.

Sie haben sich charmant ausgedrückt "aufgeführt". Hätten Sie sich eines Verteidigers bedient, hätte der ihnen geraten, das goldene Holz der Diversion zu ergreifen. Der Verteidiger der Damen zum Angeklagten

Der Begleiter in besagter Nacht, ein „Freund“, ist keine Hilfe. „Keine Ahnung, weiß ich nicht“, sagt er mehrfach. Er wollte nur sein Bier trinken. Mehrfach dreht er sich mit hilfesuchendem Blick zu dem „Freund“ um. Ein weiterer Zeuge stützt die Aussagen der beiden Frauen.

Es kommt, wie es kommen musste. Schwarz zieht das Diversionsangebot zurück, da es kein reumütiges Geständnis gibt. 90 Tagsätze á 25 Euro und 1000 Euro Schmerzensgeld lautet das Urteil. Für die Frauen gibt es einen Freispruch.