Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nein, das ist kein Winterfoto, sondern Hagel in Kirchbach © Facebook/Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich/Pichler

Erst in der Vorwoche kam es wiederholt zu Gewittern in der Steiermark (in Bad Radkersburg hat es ordentlich gehagelt) - am Dienstag ging es schon wieder in dieser Tonart weiter.

Bis Mittwochfrüh ist in vielen Teilen der Steiermark mit weiteren Gewittern zu rechnen, lautet auch die Warnung der Facebook-Plattform "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich". Es kann zu Überflutungen und Sturmböen kommen. Die Unwettergefahr nähert sich dieses Mal aus dem Osten.

Erste Meldungen von Gewittern gibt es bereits aus Kirchbach und dem Klöcher Raum, wo auch Hagel niedergegangen ist.

Eine ordentliche Ladung Hagel gab es in Kirchbach © Facebook/Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich/ Anita Schifauer

Auch in Gruisla (Klöch) hat es gehagelt Foto © Facebook / Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich/Obstbau Frühwirth