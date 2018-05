Facebook

© Jürgen Fuchs

Am Montag am Morgen gegen 7. 40 Uhr war eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gerade auf der B 66 in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs, als es zu einem Unfall kam. In Bad Gleichenberg wollte sie einem Hasen ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker auf den Rädern zu stehen.

Schwierige Bergung

Die Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich jedoch schwierig, da der Acker zwei Meter tiefer als die Straße liegt. Drei Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Gleichenberg rückten unter der Einsatzleitung von Christoph Monschein zur Unfallstelle aus. In drei Etappen wurde das Fahrzeug aus dem Acker gezogen, um auch den frisch angebauten Acker nicht zu beschädigen. "Wir hatten die Befürchtung, dass das Fahrzeug erneut über die Böschung stürzt", so Monschein.

Auch die Polizei Bad Gleichenberg war am Unfallort. Die Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.