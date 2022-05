"Pumptracks" gelten aktuell als der letzte Schrei unter Zweirad-Liebhabern. Am Pumptrack – einer besonders welligen Mountainbike-Rundstrecke – gilt es, die gesamte Strecke, ohne die Pedale zu treten, zu bewältigen. Das schafft man mit pumpenden Auf-Ab-Bewegungen – so erklärt sich auch der Name. Und eben ein solcher Pumptrack wurde kürzlich in Mettersdorf eröffnet, Pfarrer Wolfgang Toberer segnete die Bahn.