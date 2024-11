Am vergangenen Montagmittag hatte ein 61-jähriger Mann am Hauptplatz in Fehring mehrere Personen, darunter auch Kinder, beschimpft und ein weibliches Pärchen mit einem Taschenmesser bedroht. Unter den Betroffenen war auch der erst zehnjährige Gregor aus Fehring. Er war es, der den Polizeinotruf wählte.