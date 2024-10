Untersuchungen mit Magnetresonanztomografie (MR) sind immer häufiger notwendig. Das merken Patientinnen und Patienten an langen Wartezeiten für einen Termin. Das einzige Untersuchungsgerät in der Region am LKH Feldbach ist entsprechend ausgelastet – das wird bald ein Ende haben. Denn das Institut Südost für Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MR) in Feldbach wird einen Kassenvertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für MR-Untersuchungen erhalten.