Am Sonntag, dem 15. September, steht in Straden wieder alles im Zeichen der Bewegung und des Genusses. „Der von uns initiierte Wandertag lädt Naturfreunde und Bewegungsbegeisterte zu einem erfrischenden Erlebnis in der freien Natur ein“, erklärt der Kulturverein Lebenskraft Straden. Mit Wanderungen, Kindertheatern oder Kulturausflügen will der Verein seit fünf Jahren das aktive Miteinander in der Gemeinde fördern. Der Startpunkt herbstlichen Lebenskraftwanderung befindet sich beim Rüsthaus Dirnbach direkt an der B66, wo zwischen 8 und 11 Uhr gestartet werden kann.