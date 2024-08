Nachdem die ÖVP Südoststeiermark bereits in der Vorwoche ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Nationalratswahl mit Agnes Totter an der Spitze präsentierte, zog sie nun im Beisein von Klubobmann August Wöginger mit Inhalten nach. Man zog Bilanz über die vergangenen fünf Jahre in der Bundesregierung.