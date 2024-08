Die Lebensgeschichte des Mühldorfer Priesters Martin Gutl ist eine jener besonderen Geschichten, die nur das Leben schreiben kann. Gutl wurde 1942 geboren, wuchs in kleinbäuerlichen Verhältnissen in Mühldorf bei Feldbach auf, besuchte das Knaben- und Priesterseminar in Graz und wurde schon 1966 zum Priester geweiht.