Das erste Vulkanland Bierfestival läuft demnächst vom Stapel. Am Samstag, dem 17. August, ab 14 Uhr laden die südoststeirischen Brauereien Noom, Hifa, Hermax, Terra Cervisiae und Lava Bräu in den Arkadenhof von Schloss Kornberg, um begeisterten Biertrinkern die bunte Welt der regionalen Craftbeer-Szene näherzubringen. Das gemütliche Beisammensein in herrlicher Atmosphäre werde noch durch Austrovinyl mit DJ-Klängen veredelt, so der Organisator und Lava Bräu Chef Roman Schmidt. Der Schlosswirt zu Kornberg sorgt zusätzlich für das leibliche Wohl und wird im Falle von Regen und Unwetter mit dem Rittersaal die alternative Location für das Bierfestival bieten.