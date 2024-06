Die „Rote Nasen Clowns“ sind für ihre Arbeit mit kranken, pflegebedürftigen und körperlich behinderten Menschen in ganz Österreich bekannt. Unter dem Motto „Nase auf und los!“ startete der Verein Anfang des Jahres die nach eigenen Angaben fröhlichste Laufserie des Landes. Die positive Wirkung des Humors will man am 22. Juni auch in Kirchbach-Zerlach verbreiten: Dort findet der „Rote Nasen Lauf“ schon zum siebten Mal statt.