Von Schwanensee bis Schlager: Borg Feldbach feiert Jubiläumsball

Am Samstag ist es so weit: Die südoststeirische Maturaballsaison 2023/2024 geht mit dem Sommerball des Borg Feldbach in ihr fulminantes Finale. Zelebriert wird auch das 40-Jahr-Jubiläum.